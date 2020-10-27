85% заболевших COVID-19 нарушали правила. Все больше россиян отрицает вирус

«Мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие, действующие сегодня правила. Они не носили маски, они не мыли руки», — рассказала глава Роспотребнадзора. Ее слова приводит «Газета.ru».

Попова также заметила, что количество людей, которые не верят в существование коронавирусной инфекции, значительно возросло. «Сегодня социологи говорят, что это не больше 10% в нашем обществе», — приводит ее слова RT. Глава Роспотребнадзора отметила, что это высокая цифра.

«Эта форма нигилизма печальна более всего, когда таким отрицанием страдают люди, к чьему мнению прислушиваются, и чей голос слышат многие», — заметила Попова.

С завтрашнего дня в России вводится обязательное ношение масок в местах массового скопления людей.

«Это не рекомендация — носить маски с 28 числа, с завтрашнего дня, обязательно для всех в транспорте, в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек», — сказала Попова.

По последним данным, в России COVID-19 заболели больше 1,5 миллиона человек. Побороть инфекцию смогли свыше 1,1 миллиона граждан. Жертвами нового вируса уже стали более 26 тысяч человек.