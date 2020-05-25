85 человек заразились коронавирусом за сутки в ХМАО
В ХМАО за сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека прибыли из Якутии и семь человек с COVID-19 прилетели в ХМАО из Таджикистана. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Инна Кудрявцева, заместитель главы регионального Роспотребнадзора, рассказала, что вирус выявлен у жителей девяти муниципальных образований.
На данный момент в регионе 14 человек с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 28 пациентов лежат в реанимациях.