75 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

За сутки в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число летальных исходов в городе достигло 8303.

Накануне в Москве скончались 74 больных. По состоянию на утро субботы в столице выявили рекордные с начала пандемии 7168 случаев заражения. Лечение от COVID-19 (в медучреждениях и дома) проходили 138,5 тысячи человек. В больницах на ИВЛ находились 419 пациентов. Всего за день госпитализировали 1535 пациентов.

В целом по стране суточный прирост также оказался рекордным, вплотную приблизившись к 25 тысячам. За сутки COVID-19 выявили у 24,8 тысячи россиян.

На втором месте по числу новых случаев находится Санкт-Петербург. За сутки в городе было получено 2476 положительных тестов на коронавирус. Лечение проходили 34,6 тысячи человек.

В Подмосковье за сутки выявили 916 заразившихся. Число активных случаев COVID-19 в регионе — 25,5 тысячи.