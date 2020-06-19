Тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа сейчас в России можно сделать в 747 лабораториях. Из них 109 входят в систему Роспотребнадзора, 518 — работают при государственных медучреждениях и 120 являются частными.

Дополнительную информацию о возможностях прохождения тестов в каждом регионе страны можно получить в местных оперативных штабах. По данным на 17 июня, в стране уже проведено свыше 15,9 миллионов анализов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что тесты на COVID-19 может проводить любая лаборатория, включая негосударственные, при условии обязательной передачи ведомству информации о выявленных случаях инфицирования.

В стране 17 и 18 июня в 83 регионах число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не превышает восьми тысяч человек.