В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Общее число умерших достигло 3085.

«В Москве скончались 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказано в заявлении ведомства.

Всего в России по данным на 9 июня 485 253 выявленных зараженных коронавирусом, умерли 6 142, вылечились 242 397.

Ранее «360» писал, что китайцы могли столкнуться с новым коронавирусом еще летом 2019 года. На это указывают запросы в поисковиках и спутниковые снимки больничных парковок в Ухане.