    18 июня 2020, 00:50

    49 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

    Арина Гудилова

    В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 49 пациентов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
    49 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

    Общее число жертв инфекции достигло 3483 человек. Днем ранее погибли 48 человек.

    «В Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

    За сутки в столице выявили 1 065 заболевших. Всего в Москве зафиксировано 209 745 зараженных. Общее число выявленных случаев в стране составляет 553 301 человек. Из них вылечились —304 342, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

    Ранее стало известно, что уже с середины июля в Новосибирске планируют приступить к тестам вакцины от коронавируса. Проводить испытания будут на людях. В них примут участие добровольцы.