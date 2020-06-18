В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 49 пациентов. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Общее число жертв инфекции достигло 3483 человек. Днем ранее погибли 48 человек.

«В Москве скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

За сутки в столице выявили 1 065 заболевших. Всего в Москве зафиксировано 209 745 зараженных. Общее число выявленных случаев в стране составляет 553 301 человек. Из них вылечились —304 342, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что уже с середины июля в Новосибирске планируют приступить к тестам вакцины от коронавируса. Проводить испытания будут на людях. В них примут участие добровольцы.