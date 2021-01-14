40% коек для заболевших COVID-19 в Подмосковье свободно

Около 40% коек для пациентов, зараженных коронавирусом, свободно в Подмосковье. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«На сегодняшний день, в регионе наблюдается снижение госпитализации инфицированных жителей», — заявил губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также рассказал, что каждый день в Московской области от коронавируса могут прививать семь тысяч человек. И мощности каждый день наращиваются.

В четверг в Подмосковье выявили 1263 случая заражения коронавирусом. Всего по России с начала пандемии заразилось больше 3,5 миллиона граждан.