Недосып повышает риск подхватить вирус в 3,5 раза
Он рассказал, что в норме человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки. В этом случае организм «выполняет все основные функции», одна из главных — это поддержание иммунитета.
«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%», — сообщил Калинкин радиостанции «Говорит Москва».
Увеличение вероятности на 250% — это ее рост в 3,5 раза.
Специалист советует для поддержания иммунитета спать не менее семи часов.
Для того, чтобы сон был здоровым, руководитель Центра медицины сна советует ложиться и вставать в одно и то же время и в рабочие, и в выходные дни. Сон, по его словам, — это основа здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью.