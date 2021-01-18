Недосып повышает риск подхватить вирус в 3,5 раза

Люди, которые серьезно недосыпают, рискуют заразиться вирусными заболеваниями. Об этом заявил глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ Александр Калинкин.

Он рассказал, что в норме человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки. В этом случае организм «выполняет все основные функции», одна из главных — это поддержание иммунитета.

«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%», — сообщил Калинкин радиостанции «Говорит Москва».

Увеличение вероятности на 250% — это ее рост в 3,5 раза.

Специалист советует для поддержания иммунитета спать не менее семи часов.

Для того, чтобы сон был здоровым, руководитель Центра медицины сна советует ложиться и вставать в одно и то же время и в рабочие, и в выходные дни. Сон, по его словам, — это основа здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью.