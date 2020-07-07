28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб. Всего в городе погибло более четырех тысяч зараженных.

6 июня сообщалось о смерти 24 пациентов с COVID-19 в Москве.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — сказано в сообщении ведомства.

В России по состоянию на 7 июля — 694 646 зараженных. 10 519 — умерли и 464 816 — уже выздоровели.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не достиг пика пандемии коронавирусной инфекции. Распространение вируса ускоряется.