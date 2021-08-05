Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

Более 200 миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом с начала пандемии. Скончались за это время свыше 4,2 миллиона заболевших.

Всемирная организация здравоохранения представила новые данные по состоянию на вечер 5 августа. SARS-CoV-2 выявили у 200 174 883 человек, умерли 4 255 892 жителей планеты, отмечено на сайте ВОЗ. За сутки число заразившихся выросло на 658 630, смертей стало больше на 10 215.

Лидером по подтвержденным случаям COVID-19 остаются США, где ковид нашли у 35 125 227 человек. На втором месте — Индия с 31 812 114 случаями, на третьем — Бразилия, где выявили 19 985 817 инфицированных.

Россия находится на четвертой строке списка с 6 379 904 подтвержденными случаями инфицирования. Замыкает первую пятерку Франция, где COVID-19 поразил 6 068 252 человека.

Далее следуют Великобритания (5 952 760), Турция (5 822 487), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979), Испания (4 545 184), Италия (4 369 964) и Иран (4 019 084).

Смертей из-за ковида тоже больше всего в США — 609 613. В Бразилии умерло 558 432 человека, в Индии — 426 290. Мексика и Перу — на четвертом и пятом месте соответственно с 241 936 и 196 598 погибших.

В России коронавирус унес жизни 162 509 человек, в Великобритании — 130 000, в Италии — 128 136. Колумбия потеряла за время пандемии 121 484 заболевших COVID-19, Франция — 110 969, Аргентина — 106 447, Индонезия — 102 375.

В своей статистике ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболевших и скончавшихся, которые предоставляют государства.