Пульмонолог рассказал о больших рисках смерти от COVID-19 у курящих

Некурящие люди на 90% меньше подвержены риску смерти от COVID-19. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в разговоре с Nation News.

Долгая привычка курить довольно часто приводит пациентов с COVID-19 в реанимацию. Тот, кто курит, при этом еще и много, тот повышает риск летального исхода даже не в один раз, рассказал врач на Национальном конгрессе «Человек и лекарство».

Также Авдеев выступил против мифа о том, что курящие легче переносят коронавирус. Такой вывод был сделан по материалу одного исследования. Доказательная медицина же утверждает обратное, заключил пульмонолог.