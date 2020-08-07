19 млн человек в мире заразились коронавирусом

С начала пандемии коронавируса в мире заразились 19 миллионов человек, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.

Подсчеты ведутся с учетом информации из международных организаций и на основе статистики от федеральных и местных властей в каждой стране.

На первом месте по заболеваемости неизменно остаются США с 4 881 974 заболевших, вторая строчка у Бразилии, третья у Индии. Россия занимает четвертую позицию по числу заразившихся — 870 187 человек.

По данным оперштаба РФ, всего в стране на данный момент 872 403 заболевших. Погибли 14 638 пацииента. Выздоровели — 677 365

В столице за последние сутки погибли 12 человек с подтвержденным тестом на коронавирус.