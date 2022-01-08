Количество заболевших ковидом в России за сутки выросло на 16,5 тысячи человек

В России за минувшие сутки выявили 16 568 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе. Количество пациентов, умерших из-за ковида, увеличилось на 796 человек.

У 11,8% заразившихся болезнь протекала без симптомов. Больше всего случаев зарегистрировали в Москве (3072), в Санкт-Петербурге — 1376, в Подмосковье — 1246.

Полностью выздоровели за последние 24 часа еще 20 449 человек. По информации Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 998 724 заболевших.

По данным на 8 января, в России с начала пандемии провели уже свыше 242,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки эксперты сделали 334 тысячи тестов.

В ноябре в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Из-за его повышенной заразности эксперты не исключали рост случаев заболеваний во всем мире. Ковид, вызванный «омикроном», на раннем этапе похож на простуду. Пациенты редко жалуются на изменение вкуса или запаха. Частыми симптомами называют головную боль, боль в горле, насморк.