14 тысяч жителей Подмосковья пожаловались на укусы клещей с начала сезона

В больницы и другие медицинские учреждения Подмосковья жители 14 107 раз обратились из-за укусов клещей, среди укушенных оказалось 3507 детей. Такие данные предоставили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Всего в Московской области 8857 жителей поставили прививки от клещевого энцефалита. Ни одного случая заболевания энцефалитом за этот сезон в Московской области не зарегистрировано. У некоторых клещей обнаружили боррелиоз и другие болезни, которые могут передаться человеку.

Власти Петербурга заявляли, что в преддверии осени в городе возросло количество клещей. Больше всего укушенных оказалось в Курортном районе города — там в конце августа за помощью после укусов обратились 40 человек. В северной столице все-таки есть случаи клещевого энцефалита: с начала сезона им заразились 22 человека. Ни одного привитого среди пациентов не было.

Медики отмечают, что после укуса клеща обязательно обратиться в больницу. Если есть возможность снять с себя насекомое, то нужно положить его в пузырек и отнести в лабораторию. Только так можно обезопасить себя от возможных последствий тяжелых болезней, которые переносят клещи.