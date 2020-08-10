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    10 августа 2020, 23:34

    14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

    Наталья Жуковская

    Еще 14 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб. Общее число умерших достигло 4599 человек.
    14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

    Накануне сообщалось о 13 умерших.

    «Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — сказно в сообщении.

    Также там призвали не рисковать своей жизнью и здоровьем, при любых симптомах заболевания вызывать врача на дом.

    В данный момент, по информации Университета Хопкинса, в мире всего 19 947 467 зараженных коронавирусом. Погибли 732 650 человека.

    США остаются первыми по числу заболевших — там 5 071 306 человек инфицированы. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.

    Новости SMI.FM