14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 14 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб. Общее число умерших достигло 4599 человек.

Накануне сообщалось о 13 умерших.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — сказно в сообщении.

Также там призвали не рисковать своей жизнью и здоровьем, при любых симптомах заболевания вызывать врача на дом.

В данный момент, по информации Университета Хопкинса, в мире всего 19 947 467 зараженных коронавирусом. Погибли 732 650 человека.

США остаются первыми по числу заболевших — там 5 071 306 человек инфицированы. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.