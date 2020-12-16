СК проверит сообщение о смерти 14 COVID-пациентов под Курском

В курском городском клиническом роддоме, переоборудованном под коронавирусную клинику, 5 ноября сломалось оборудование для подачи кислорода. В соседние больницы срочно были переведены 38 человек. В последующие три дня 14 из них скончались.

Как пишут СМИ, речь идет о сломанном газификаторе. В свидетельстве о смерти пациентов говорится, что они погибли от двусторонней посегментной пневмонии. Региональное управление Следкома возбудило уголовное дело по статье о «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В комитете здравоохранения Курской области сообщили, что сразу же после инцидента в роддоме провели внутреннюю проверку. Выяснилось, что в клинике 5 ноября была выявлена неисправность клапанной системы газификатора. В областную клиническую больницу были переведены 12 человек, в БСМП — 22 человека, в горбольницу № 6 — четверо пациентов.

«Согласно данным проверки, подача кислорода пациентам в учреждении не прекращалась, аппараты ИВЛ продолжали работать. Переводили по скорой помощи только тяжелых пациентов и, как сообщалось ранее в Комитете, на течение их заболевания это не повлияло», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Курска.

Сломавшийся газификатор был отремонтирован за трое суток, и работа ковидного госпиталя на базе роддома возобновилась. Проверка, инициированная Следкомом, пока не завершена. Поэтому делать окончательные выводы по случившемуся пока рано.