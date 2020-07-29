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    29 июля 2020, 00:02

    Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

    Анастасия Кукова

    По сообщению оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом за прошедшие сутки в столице умерли 13 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на COVID-19.
    Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

    По данным штаба, с начала июля в столице держится на низком уровне число новых выявленных случаев заражения. За минувшие сутки подтверждено 674 случая. Среднесуточный рост инфицированных в Москве за две недели составил 0,25%.

    За 24 часа в России выявлено 5395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 30% пациентов. Полностью выздоровели за сутки 8888 россиян, умерли — 150 человек.

    Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число выздоровевших в Москве неизменно растет.

    «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 827 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812» — сообщила вице-мэр.

    Накануне стало известно, что за сутки в Москве умерли 10 пациентов с COVID-19.

    Новости SMI.FM