Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

По сообщению оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом за прошедшие сутки в столице умерли 13 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на COVID-19.

По данным штаба, с начала июля в столице держится на низком уровне число новых выявленных случаев заражения. За минувшие сутки подтверждено 674 случая. Среднесуточный рост инфицированных в Москве за две недели составил 0,25%.

За 24 часа в России выявлено 5395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Клинических проявлений болезни не имели 30% пациентов. Полностью выздоровели за сутки 8888 россиян, умерли — 150 человек.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число выздоровевших в Москве неизменно растет.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 827 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 175 812» — сообщила вице-мэр.

Накануне стало известно, что за сутки в Москве умерли 10 пациентов с COVID-19.