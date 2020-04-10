13 человек заразились коронавирусом от парикмахера в Нижнем Новгороде

У женщины взяли анализы для теста на коронавирус. Результат был положительным, медикам Светлана обратилась не сразу. Какое-то время она продолжала работать и контактировать с людьми, не обращая внимания на свои симптомы.

От нее коронавирусной инфекцией заразились ее супруг Дмитрий и дочка Карина. Их также доставили в больницу с подозрением на вирус.

Симптомы коронавируса также возникли и у коллеги парикмахера. У нее появились боли в горле и была повышенная температура тела. Ее обследовали и положили в стационар 26 марта, а 29 марта с положительным тестом на коронавирус госпитализировали ее клиентку вместе с мужем.

У еще одной сотрудницы парикмахерской по имени Людмила также обнаружили коронавирус. Это произошло 31 марта. До того, как женщину положили в клинику, она заразила мужа и двух сотрудниц салона. От них заразились их родственники.