120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут производить в месяц в Зеленограде

Зарегистрированную вакцину от коронавируса будут производить на двух площадках: в Научном центре имени Гамалеи и на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Для этого уже закуплено нужное оборудование.

«Нам пришлось модернизировать некоторые производственные участки. В настоящее время производственная мощность составляет полтора миллиона доз в год, это порядка 120 тысяч доз в месяц. Мы планируем в ближайшей перспективе ее увеличить, чтобы обеспечить нужные объемы производства», — рассказал «360» директор производственной площадки «Биннофарм» Алексей Лысенко.

Источник: телеканал «360»

Он также добавил, что завод уже закупил дополнительное оборудование. Его доставят в ближайшие два-три месяца.

Ранее Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. При этом мировое сообщество неоднозначно отнеслось к этой новости. Например, представители ВОЗ заявили, что собираются самостоятельно проверить новую российскую вакцину. А некоторые фармкомпании обратились в Минздрав с просьбой отсрочить регистрацию вакцины. Правда, как оказалось, эти компании сами разрабатывают лекарства от коронавируса и являются прямыми конкурентами Центра имени Гамалеи.