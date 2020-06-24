В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Всего число смертей достигло 3669 случаев.

Уже на следующей неделе число зараженных коронавирусом в мирепревысит отметку в десять миллионов человек — с таким прогнозом выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он посоветовал странам объединиться для борьбы с общей угрозой.

Тем временем в России число зараженных достигло 606 881 человек, умерли — 8513, вылечились — 368 822 пациента.

В топ-5 самых «зараженных» стран входят США — 2 366 961 человек, Бразилия — 1 145 906, Россия, Индия — 456 183, и Великобритания — 308 334 человека.