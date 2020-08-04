Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб. Общее число умерших достигло 4510.

Днем ранее сообщалось о 13 умерших. У погибших москвичей подтвердили пневмониею и был положительный результат тестов на коронавирус.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — сказно в сообщении оперштаба.

В мире насчитывается 18 160 139 зараженных. С начала пандемии COVID-19 погибли 690 742 человека. На первом месте по числу зараженных США — 4 698 244 человека. В топ-3 также входит Бразилия и Индия.