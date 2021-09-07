Врачи рассказали, как понизить давление с помощью 12-минутной тренировки

Врачи рассказали, как снизить высокое кровяное давление человека без приема лекарств. Об этом сообщил Daily Express со ссылкой на исследование врачей в Springer Link.

На тренировки необходимо потратить всего 12 минут. Подобные тренировки подходят для профилактики гипертонии. Иногда человек может даже не ощущать повышенного давления. При этом оно может представлять для жизни смертельную опасность, так как из-за него могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания.

Понизить давление может обычная аэробная тренировка, а изометрическая или силовая нагрузка улучшит результаты, передал сайт kp.ru.

Ранее врач объяснила, кому не стоит игнорировать простуду. У некоторых людей существует риск возникновения осложнений после простуды. Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, каким людям лучше не забрасывать лечение этого заболевания. По ее словам, большое внимание простуде должны уделять курящие люди, пенсионеры, диабетики и люди с ослабленной иммунной системой.