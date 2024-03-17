17 марта 2024, 19:28
Звона и шума много, фактов ноль. В ЦИК ответили на нападки Запада на выборы в России
Член ЦИК Борисов: Запад создает пустой шум, делая нападки в адрес выборов в РФ
Несмотря на давление, попытки запугивания, обманы, обстрелы, россияне показали свою силу и сплоченность. Никакие преступные действия не помешали избирателям голосовать на президентских выборах, отметил член ЦИК Игорь Борисов.
«Попытки взломать нашу демократию не остались без ответа. Мы к этому готовились, проделали непростой путь. Остаемся верны демократическим принципам», — указал он.
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По словам Борисова, бывшие западные партнеры пытаются ставить под сомнение принципы равного избирательного права, тайного голосования, работы ЦИК на выборах главы государства.
«Звона и шума много, фактов мы не видим никаких», — подчеркнул член Центризбиркома.
Отдельно Борисов указал на попытки воздействия и вмешательства в избирательный процесс. Это и DDoS-атаки, и самая настоящая информационная война.
«Были обманы и попытки манипулирования, обзвон, фейки», — отметил он.
Но все эти попытки не возымели эффекта. Общество сплотилось и консолидировалось, сказал Борисов, отметив работу на выборах в этом году более тысячи иностранных наблюдателей.
Выборы президента — 2024
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