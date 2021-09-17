Знаменитый летчик-космонавт Кононенко проголосовал на выборах в Королеве

Летчик-космонавт, Герой России и почетный житель Королева Олег Кононенко стал одним из первых, кто проголосовал на выборах депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Он призвал других жителей обязательно участвовать в избирательном процессе, чтобы поддержать будущее своих семей и всей страны.

«В эти три дня мы обязаны реализовать свое конституционное право на участие в выборах. Участвуя в этом голосовании, у нас есть возможность поддержать благосостояние нашей страны, стабильное развитие ракетно-космической отрасли, ну и будущее наших семей. Поэтому приходите, голосуйте, сделайте свой выбор», — сказал он.

Свой выбор летчик сделал на участке № 3787 в школе № 10 Королева. По мнению Кононенко, то, что в этом году выборы решили проводить в течение трех дней, было правильным решением. Поддержал он и дистанционное голосование, заметив, что не у всех есть возможность посетить избирательный участок лично.

«Завтра, например, я улетаю на Байконур. А послезавтра будет первая примерка корабля — я туда лечу начальником оперативной группы и возможности проголосовать завтра-послезавтра у меня просто физически не будет», — пояснил он.

Космонавт не пропускал выборы, даже находясь на орбите. Три раза он голосовал через доверенное лицо.

Выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы стартовали в Подмосковье 17 сентября. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00. Голосование будет проходить в 17, 18 и 19 сентября. Основным единым днем голосования считается воскресенье.

На всех участках были приняты необходимые меры безопасности. На фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавируса участковые избирательные комиссии были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В помещениях проводится обработках и соблюдается социальная дистанция.