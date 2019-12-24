Зюганов предложил вернуться к стратегиям русских царей

Зюганов обратил внимание на то, что Александр III заложил мощный фундамент. По словам политика, именно это помогло победить в Великой Отечественной войне.

«Наша программа „10 шагов достойной жизни“ — она охватывает значительный период. И можно было ее реализовать в полном объеме, наметив этапы. Условно, первый этап и очередная „пятилетка“ — 2030-й год. На мой взгляд, у нас в этом отношении уникальный опыт. Я когда изучал, как Александр III закладывал Транссиб, я был в восторге. Если бы Транссиба не было — мы бы вряд ли войну выиграли», — пояснил Зюганов.

Он заявил, что в стране «было много государей очень талантливых».

«Причем первый выговор мне залепили за то, что я сказал: и до 1917 года была великая история. Потому что не могли бездари освоить такой материк, отбиться от всех супостатов, поднять на такую высоту нашу литературу, культуру, искусство», — рассказал лидер коммунистов.

Зюганов назвал Александра III «мудрым царем, сильным, волевым». По его мнению, император не зря получил прозвище миротворца.

«Он 13 лет правил, не вел ни одной войны, а южную границу отодвинул на тысячу километров. А когда его все отговаривали строить дорогу, говорили: да мы её не построим, да мы не пройдём скальный грунт вдоль озера Байкал, да Енисей, там такое течение, там моста никогда не будет… Ответ его был гениальный, он сказал: „Это будет не дорога, это будут сухожилия, нервы, которые стягивают Россию в единое целое. Это вопрос не железнодорожного строительства, вопрос будущего Государства Российского“. И подписал указ, и сам вложил большие деньги в ее строительство. Собственно говоря, вот по этой дороге пригнали шесть дивизий великолепных, которые здесь, на Волоколамском шоссе, расколотили фашистские отборные части, дивизию „СС Рейх“. И по этой же дороге за Волгу перебросили полторы тысячи заводов и 10 миллионов граждан советских», — пояснил Зюганов.