    24 декабря 2019, 19:04

    Зюганов предложил вернуться к стратегиям русских царей

    Ольга Ситникова

    Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что для развития России необходим рывок при помощи стратегий русских царей. Об этом сообщил «Царьград».

    Зюганов обратил внимание на то, что Александр III заложил мощный фундамент. По словам политика, именно это помогло победить в Великой Отечественной войне.

    «Наша программа „10 шагов достойной жизни“ — она охватывает значительный период. И можно было ее реализовать в полном объеме, наметив этапы. Условно, первый этап и очередная „пятилетка“ — 2030-й год. На мой взгляд, у нас в этом отношении уникальный опыт. Я когда изучал, как Александр III закладывал Транссиб, я был в восторге. Если бы Транссиба не было — мы бы вряд ли войну выиграли», — пояснил Зюганов.

    Он заявил, что в стране «было много государей очень талантливых».

    «Причем первый выговор мне залепили за то, что я сказал: и до 1917 года была великая история. Потому что не могли бездари освоить такой материк, отбиться от всех супостатов, поднять на такую высоту нашу литературу, культуру, искусство», — рассказал лидер коммунистов.

    Зюганов назвал Александра III «мудрым царем, сильным, волевым». По его мнению, император не зря получил прозвище миротворца.

    «Он 13 лет правил, не вел ни одной войны, а южную границу отодвинул на тысячу километров. А когда его все отговаривали строить дорогу, говорили: да мы её не построим, да мы не пройдём скальный грунт вдоль озера Байкал, да Енисей, там такое течение, там моста никогда не будет… Ответ его был гениальный, он сказал: „Это будет не дорога, это будут сухожилия, нервы, которые стягивают Россию в единое целое. Это вопрос не железнодорожного строительства, вопрос будущего Государства Российского“. И подписал указ, и сам вложил большие деньги в ее строительство. Собственно говоря, вот по этой дороге пригнали шесть дивизий великолепных, которые здесь, на Волоколамском шоссе, расколотили фашистские отборные части, дивизию „СС Рейх“. И по этой же дороге за Волгу перебросили полторы тысячи заводов и 10 миллионов граждан советских», — пояснил Зюганов.