Зюганов объяснился за слова о досрочных выборах

По словам политика, «досрочные выборы связаны, прежде всего, с тем, что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию».

В феврале Владимир Путин в обращении к депутатам и сенаторам заявил о необходимости «уже в 2021 году» обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше 3%, «а в дальнейшем опережать мировые».

Зюганов отметил, что «мы не вышли и близко на мировые темпы» роста ВВП.

«Бедность растет, экономика буксует, а показатели послания президента не выполняются», — посетовал лидер партии.

Поэтому, считает Зюганов, «высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», и понадобятся новые выборы главы страны.

Следующие президентские выборы запланированы на март 2024 года. В сентябре 2021 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы.