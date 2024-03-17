Выборы 17 марта 2024, 15:27 Журналиста из Германии впечатлило качество дорог в Запорожской области РИА «Новости»: журналиста из ФРГ впечатлило качество дорог в Запорожской области

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Посетивший президентские выборы в Запорожской области немецкий журналист Томас Репер отметил, что его сильно впечатлили качественно отстроенные дороги в регионе. Его слова привело РИА «Новости».

Репер прибыл в регион в качестве международного наблюдателя на выборах.

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«Я приезжаю уже в третий раз, сначала был референдум, потом был тут в 2023 году, а теперь на выборах. Как говорится, рука у меня уже набита. Вижу, что все тут идет гладко, все развивается, все на месте. Организация выборов отработана, все идет в штатном порядке», — отметил он.

Журналист признался, что его сильно впечатлили отстроенные дороги в регионе.

«Не знаю, сколько точно километров дорог тут сделали, но это впечатляет. Помнится, как мы пытались добраться до Мелитополя из Крыма в 2022 году по тому, что называлось дорогой, а как дело обстоит сейчас. Не только здесь, но и в ДНР, и все это крайне впечатляет», — добавил Репер.

Ранее стало известно, что выборы президента России в 2024 году посетили более 1100 международных наблюдателей и экспертов.