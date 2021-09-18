Жительница Бурятии проголосовала на выборах через полчаса после родов

Жительница Бурятии проголосовала на выборах в Госдуму в родильном зале. Женщина сделала свой выбор спустя 35 минут после родов. Об этом сообщил председатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Интересный случай: жительница Бурятии проголосовала сразу после родов, через 35 минут. <…> Очевидно, что она находится в хорошем настроении и все у нее хорошо», — привело слова Григорьева РИА «Новости».

В своем Telegram-канале Общественная палата уточнила, что женщина проголосовала прямо в родильном зале.

«В 16:45 она подарила жизнь маленькому человеку, а в 17:20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы РФ», — рассказали в посте.

Общественники добавили, что роженица попросила привезти урну для голосования в роддом. Просьбу женщины согласились выполнить наблюдатели и члены участковой избирательной комиссии.

Голосование на выборах в Госдуму и иных выборах стартовало в России 17 сентября. Сделать свой выбор можно до вечера 19 сентября.