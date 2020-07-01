Жители Томска, Омска, Новосибирска и Алтая уже проголосовали

Голосование завершается на востоке страны. Так, к закрывшимся участкам на Камчатке, в Бурятии, Иркутске и Красноярске добавились еще несколько сибирских регионов. Это Томская, Омская области, Новосибирск и Алтай.

В Томской области с 25 июня по 1 июля работали 773 избирательных участка.

В ближайший час голосование завершится на Урале. Последними на территории России закроются участки в Калининграде.

Председатель ЦИК не исключила, что в последний день высказать свое мнение об изменениях в Конституции придет больше избирателей, чем в другие дни.

В целом Элла Памфилова ожидает высокую явку. Это связано с тем, что людям предоставили возможность голосовать в течение нескольких дней, а порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными.

Также глава ЦИК призвала мирно решать конфликты на избирательных участках, чтобы не привлекать сотрудников правоохранительных органов.