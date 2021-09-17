Жители Шатуры смогут проголосовать в 41 избирательном участке

Для жителей самого восточного округа Подмосковья — Шатуры — открыли 41 избирательный участок. Работать они начали в восемь часов утра. До начала голосования представители участковых избирательных комиссий в присутствии наблюдателей опечатали стационарные и переносные урны.

В Лицее города Шатуры находится участок № 3327. В перечнях избирателей — 1,7 тысячи человек.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

Первые избиратели пришли с самого утра. Каждый получает четыре бюллетеня.

На участках соблюдают все санитарные меры безопасности. На входе у избирателей измеряют температуру. Им выдают маски, перчатки и ручку.

За голосованием следят наблюдатели от партий. К тем, кто не сможет прийти на участок, представители комиссии приедут домой. Об этом напомнила председатель УИК № 3327 Мария Шевченко.

У нас звонки принимаются до воскресенья включительно, до 14:00. И каждый день мы можем выезжать к избирателям на дом для голосования вне помещений Мария Шевченко.

Она добавила, что нормы безопасности соблюдают для всех избирателей. Домой приезжают с индивидуальным пакетом, где находятся ручка, маска и перчатки.

Центр наблюдения за выборами в Подмосковье уже назвали одним из образцовых.