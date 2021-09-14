Голосование на выборах в Государственную и Московскую областную думы начнется 17 сентября. Принять участие можно в течение трех дней, до 19 сентября. К избирателям обратилась главный врач балашихинского родильного дома, кандидат в депутаты по спискам в Государственную думу Наталья Алимова.

Обращение Натальи Алимовой

Совсем скоро состоится важное политическое событие, которое изменит жизнь нашей страны и нашего региона: нам предстоит выбрать, как мы будем развиваться следующие пять лет.

17, 18 и 19 сентября состоятся выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Это новый этап в истории России и новый шаг в будущее.

За время пандемии система здравоохранения во всем мире столкнулась с тяжелой нагрузкой. Для российской это был особенно нелегкий вызов.

Однако работа в такой экстремальной ситуации показала, что дальнейшее развитие здравоохранения невозможно без большой внутренней перестройки. Поэтому «Единая Россия» представила вашему вниманию предвыборный документ, главное в котором — забота и защита жителей нашей страны. Пути и способы решения существующих проблем отражены в народной программе.

Сейчас, когда пандемия еще продолжается, нам предстоит решать сложные задачи: восполнять кадровый резерв, внедрять в работу современное и качественное оборудование, работать над организацией доступности медицинской помощи. Наша цель — обновить систему здравоохранения и укрепить кадровый потенциал.

Я люблю свой регион, свою страну и ее граждан. Мне небезразлична судьба моих детей и внуков. Поэтому я считаю важным участвовать в событиях, которые касаются каждого. Мне дорого то, чем я живу. И только вместе мы сможем достичь положительных результатов по заданным направлениям развития и улучшить качество жизни в нашей родной России.

Я обращаюсь к вам с просьбой прийти на ваши избирательные участки и сделать свой выбор — поддержать команду губернатора и курс на перемены и развитие.

Уверена, что жители Подмосковья выберут здоровое будущее!

Народная программа

Программа «Единой России» включает инициативы избирателей, которые партия собирала два месяца, поэтому документ назвали народной программой.

Для создания своей предвыборной программы «Единая Россия» использовала более 600 тысяч наказов избирателей. Сбор предложений шел через специальный сайт np.er.ru, а также в офлайн-формате. Поступающие предложения обсуждались с экспертами и представителями органов власти на федеральных и региональных площадках.

В центре внимания партии находятся человек и его интересы. Члены «Единой России» в своей работе ориентируются не на цифры, а на реальные изменения в жизни людей. Ключевые направления — увеличение доходов граждан, поддержка семьи, материнство и детство, забота о старшем поколении, работа с молодежью, повышение качества образования, жилищные вопросы, экология.

Партия выдвинула в качестве кандидатов на выборах только высококвалифицированных специалистов, которые знают о проблемах людей на местах. Это медики, педагоги, военные, дипломаты, предприниматели, экономисты, фермеры, юристы.

Публикация предвыборных агитационных материалов оплачена из средств избирательного фонда Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».