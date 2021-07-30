Жители Подмосковья смогут внести предложения для «Единой России» до 12 августа

Партия «Единая Россия» продолжает сбор предложений в региональную программу. Каждый житель Подмосковья может внести свою инициативу и стать соавтором их программы. Информация об этом появилась на сайте регионального отделения партии.

Сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Единой России» по развитию региона в Московской области начался 12 июля.

Как сообщила заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Ирина Слуцкая, работа по сбору наказов ведется в нескольких форматах.

Например, можно обратиться с предложениями к депутатам во время встреч или позвонив в Единый центр сбора наказов по номеру: 8 (495) 984 00 70. Также предложить свои инициативы можно через соцсети и мессенджеры, написав депутатам. Еще один вариант — связаться через сайт np.vybor2021.ru. Участие в сборе наказов приняли уже более 20 тысяч жителей области.

«Население Московской области составляет более 7,7 миллиона жителей. Вместе с тем ежегодно растет количество многодетных семей в Подмосковье и прибавляется по 40–50 тысяч школьников. Одновременно с ростом числа жителей растут их потребности, запросы, и, соответственно, должно расти и качество жизни», — рассказала Ирина Слуцкая.

Она отметила, что Московская область состоит из 60 городских округов. Поэтому к каждому муниципалитету и даже жителю нужен индивидуальный подход. Сбор наказов придумали как раз для того, чтобы каждый смог высказать пожелание или выразить инициативу. До 12 августа избиратели могут внести предложения по расширению мер поддержки семей — их учтут при разработке региональной программы «Подмосковье — территория перемен».

Слуцкая отметила, что большая часть из поступивших наказов связаны с социальной сферой, а вопросы поддержки материнства и детства входят в топ.

«Среди предложений от жителей по мерам поддержки разных категорий семей есть запросы на расширение возможностей для получения пособий на детей, маткапитала, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, также речь шла о многодетных семьях», — объяснила она.

Среди не менее важных тем — выплаты беременным женщинам, пособия неполным семьям, программа трудоустройства подростков и постинтернатовского сопровождения детей-сирот.

Также поступили инициативы, связанные с созданием льгот для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, с принятием мер поддержки родителей-одиночек, а также бабушек и дедушек, которые помогают присматривать за внуками.

«Мы внимательно проанализируем все наказы, а в программе будет отражено то, о чем просят сами люди», — заключила Ирина Слуцкая.

Работа по сбору инициатив продлится до 12 августа.