Жители Подмосковья попросили решить проблему пробок

В Подмосковье продолжается сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Единой России» по развитию региона. За две недели в нем приняли участие более 20 тысяч человек. Многих людей волнует проблема с загруженностью дорог.

Сбор инициатив для подготовки программы «Подмосковье — территория перемен» стартовал 12 июля. Свои предложения люди могут высказать как непосредственно на встречах с депутатами, так и обратившись в Единый центр сбора наказов по телефону 8 (495) 984-00-70. Оставить свои предложения можно и на специальном сайте np.vybor2021.ru.

Депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Евгений Аксаков напомнил, что сбор инициатив продлится до 12 августа. Он отметил, что это возможность для всех жителей Подмосковья внести свои предложения в стратегию развития региона.

«Предложения, которые будут сформированы на основе обращений граждан, войдут в основу программы и работы депутатов на ближайшие пять лет», — сказал парламентарий.

По словам Аксакова, одна из основных проблем, которая волнует жителей густонаселенных городских округов, — загруженность дорог и пробки. И одной из самых загруженных трасс остается Щелковское шоссе. Поэтому многие жители Балашихи, Щелкова и Звездного Городка попросили решить проблему пробок, которые порой растягиваются на несколько километров. Уже несколько лет поднимается вопрос строительства дублера трассы, но она проходит по границам национального парка «Лосиный Остров».

«Задача сложная, но наша цель — найти максимально правильный подход к решению этой проблемы. Поэтому мы собираем предложения жителей и экспертов, аккумулируем их и только с учетом всех точек зрения будем проект реализовывать. Дублер должен быть таким, каким его хотят видеть люди», — заявил Аксаков.

Предложения об улучшении ситуации на дорогах также поступили от жителей Лыткарина, Ленинского, Домодедова, Дмитрова, Солнечногорска, Каширы, Истры, Люберец и других округов.

Жители Подмосковья также обратились с просьбами о строительстве парковочных мест и установке нового асфальтобетонного покрытия, так как многие пешеходные дорожки и тротуары уже требуют обновления.