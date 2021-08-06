Жители Подмосковья направили более 218 тысяч инициатив для программы о развитии региона

Более 218 тысяч запросов направили жители Московской области в единый центр сбора наказов «Единой России» для программы «Подмосковье — территория перемен». Людей волнуют темы формирования городской среды, ЖКХ и образования.

Часть обращений — 4,3 тысячи — касается темы спорта, рассказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По его словам, среди округов-лидеров, которые принимают самое активное участие в формировании программы, жители Балашихи, Мытищ, Орехово-Зуева, Химок и Реутова.

«Большое количество предложений поступило по сферам, касающимся благосостояния граждан: это городская среда, ЖКХ и образование. По этим направлениям жители области подали чуть больше половины от всех заявок», — отметил он.

Развитие городской среды

Терюшков напомнил, что жители могут направлять свои обращения и в письменном виде, и в электронном виде на сайте программы. Помимо этого, можно позвонить на горячую линию по обработке предложений.

Министр обратил внимание, что проблемы по спорту волнуют население в меньшей степени, потому что последние пять лет эта сфера динамично развивалась в регионе. Было построено много спортивных сооружений.

«Конечно, нет пределу совершенства, и еще есть ряд задач, которые необходимо решить. Это то, о чем нас просят жители», — добавил он.

Много инициатив касается создания комфортной среды для жизни, получения качественных и надежных жилищно-коммунальных услуг по доступной цене, удобных и понятных сервисов, долгосрочных и прозрачных правил для бизнеса в ЖКХ.

Медицина и образование

Большое количество обращений касается здравоохранения и образования. Люди сообщают об очередях в поликлиниках, сложностях при записи к врачу, получении рецептов на лекарства или оформлении больничных. Есть запросы на ремонт медучреждений, а также на поддержку сотрудников больниц и поликлиник. Поступают запросы о поддержке людей с инвалидностью.

В сфере образования жители обращают внимание на необходимость обновлять материально-техническую базу и инфраструктуру учебных заведений, избавляться от бюрократической волокиты, привлекать новых педагогов, увеличивать зарплату учителям и воспитателям.

Помощь семьям с детьми

Также поступают просьбы о расширении мер поддержки разных категорий семей. Люди просят расширить возможностей использования маткапитала и различных выплат на детей. Есть предложения по расширению возможности использования субсидий многодетным семьям.

Есть запросы о бесплатном детском спорте. Терюшков отметил, что занятия спортом должны быть доступны для тех категорий семей, которые не могут себе позволить покупать и обновлять обмундирование, оплачивать абонемент для ребенка или из-за финансового положения не посещают кружки и секции.

«Можно построить большое количество спортивных объектов. Но если оно будет недоступным с финансовой точки зрения, это значит, что мы что-то делаем не так. Наша задача — решать это на всех уровнях власти», — отметил он.