facebook_pixel
    15 января 2021, 23:07

    Жители Палестины выберут президента впервые за 15 лет

    Кирилл Фролов

    В Палестине пройдут первые за полтора десятилетия выборы президента и парламента. Указ об их проведении издал президент автономии Махмуд Аббас, сообщило агентство WAFA.
    Жители Палестины выберут президента впервые за 15 лет

    Выборы в Палестинское законодательное собрание назначены на 22 мая, президента изберут 31 июля.

    По итогам парламентских выборов приступят к работе 120 депутатов. Голосование состоится на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

    Последние выборы в законодательное собрание прошли в 2006 году, на них победило движение ХАМАС, которое ряд стран, включая Израиль, США и государства ЕС, считают террористическим. Махмуд Аббас победил на президентских выборах, состоявшихся в 2005 году.

    Проведение выборов в парламент должно стать первым этапом по формированию палестинского Национального совета — высшего органа Организации освобождения Палестины. В состав совета войдут 740 делегатов, представляющих палестинцев, живущих как в автономных районах, так и за границей. Формирование Национального совета должно завершиться 31 августа.