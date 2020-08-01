Жириновский предложил Лукашенко не участвовать в выборах и присоединить Белоруссию к России

Российский политики Владимир Жириновский обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил ему снять кандидатуру с выборов. Тогда, по мнению главы ЛДПР, выборы будут «красивыми».

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться. Александр Григорьевич, оторвитесь вы… И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — заявил Жириновский. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также добавил, что идеальным вариантом развития событий было бы присоединение Белоруссии к России «по примеру Крыма».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в частности в выборы главы государства. Также Песков добавил, что Россия и раньше никогда не пыталась влиять на выборы или какие-либо другие процессы в соседней стране. Пресс-секретарь связал митинги в Минске с предвыборной кампанией, а не с влиянием каких-то других государств.