Жириновский будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет и шесть раз был кандидатом в президенты. И в 2024 году тоже буду кандидатом в президенты Владимир Жириновский.

Несколько лет назад лидер ЛДПР сообщил, что планирует участвовать в выборах президента до 2036 года. Он пояснил, что тогда ему исполнится 90 лет — достаточный возраст, чтобы баллотироваться в последний раз. Свое заявление Жириновский объяснил тем, что стремится быть верным своим избирателям.

19 мая глава фракции отметил, что в России работает большое число ненужных чиновников и их количество пора сократить. Прежде всего стоит начать с Госдумы и Мосгордумы, дальше — рассмотреть возможность полной ликвидации Совета Федерации.

Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. К тому времени истечет срок действующего лидера страны Владимира Путина.

Ранее Жириновский предложил продать мумию Ленина, чтобы получить деньги для выхода из коронавирусного кризиса. Лидер ЛДПР уверен — покупатель, готовый расстаться с кругленькой суммой, обязательно найдется.