Выборы 08 декабря 2023, 15:07 «Ждали все, кому небезразлично будущее России». Матвиенко — о выдвижении Путина на выборы Матвиенко: Путин решил участвовать в выборах, опираясь на запрос россиян РИА «Новости»

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Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году, исходя из интересов страны, заявила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, президент никогда не избегал ответственных решений.

«Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил», — указала Матвиенко.

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По ее словам, в момент исторического выбора и исторического вызова Путин показал, что готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан.

«Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — добавила спикер Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что новости о выдвижении Путина на выборы ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции многонационального народа России, кому небезразлично будущее России.

«И, думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России», — заключила парламентарий.