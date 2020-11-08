Зеленский и Мадуро поздравили Байдена с победой на выборах в США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден продолжает принимать поздравления с победой на президентских выборах в США. С победой его поздравили врезиденты Украины и Венесуэлы.

Украинский президент Владимир Зеленский написал в Twitter, что «Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами».

«Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!» — добавил Зеленский.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро поздравил «американский народ с состоявшимися президентскими выборами».

«Я также поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой», — написал Мадуро в Twitter.

Он добавил, что Венесуэла «всегда будет готова к диалогу» с американскими властями.

Также Байдена с победой уже поздравили власти Германии, Франции, Канады, Великобритании, Италии, Австрии, Египта, Литвы, Исландии и генсек НАТО.