Выборы 17 марта 2024, 09:41 Заслуженный тренер РСФСР по радиоспорту Кошкин проголосовал в ЗАТО «Восход»

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Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса по радиоспорту Александр Кошкин принял участие в голосовании на выборах президента России. Свой голос он отдал на участке № 211 в ЗАТО «Восход» в Московской области.

В Подмосковье в воскресенье, 17 марта, проходит третий, заключительный день голосования. На избирательных участках находятся наблюдатели, они следят за прозрачностью избирательного процесса. Многие отметили, что в первые два дня голосования была хорошая явка.

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Накануне в Звездном Городке проголосовал 89-летний летчик-космонавт Гагаринского отряда, дважды Герой СССР Борис Волынов. Он лично пришел на участок и опустил бюллетень в урну для голосования.