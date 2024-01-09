Выборы 09 января 2024, 09:03 Зарегистрированные кандидаты в президенты начали вести предвыборную кампанию РИА «Новости»

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Центрибзирком зарегистрировал в качестве претендентов на пост президента лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

Обоих выдвинули съезды партий в декабре — собирать подписи в свою поддержку им не пришлось. Первого января оба кандидата подали документы для регистрации, сообщила «Российская газета». Срок выдвижения кандидатов истек в первый день 2024 года. Комиссия получила 33 уведомления о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов. О самовыдвижении заявили 24 человека. Документы в итоге подали 15, из которых шесть — самовыдвиженцы. Четверо получили отказ из-за несоответствия требованиям законодательства и грубых ошибок в документах.

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Вскоре ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Николая Харитонова, которого выдвинули на съезде КПРФ.

Выдвинутые кандидаты имеют право начать агитацию, но пока в ограниченном объеме — к примеру, встречаться с избирателями. В СМИ предвыборная агитация стартует 17 февраля.

По информации «Ведомостей», зарегистрированные кандидаты уже начали региональные поездки. Слуцкий, в частности, пообщался с предпринимателями на ярмарке в Сочи, угостил избирателей чаем и блинами на курорте Роза Хутор, встретился с волонтерами, собирающими гумпомощь для участников СВО, и беженцами.