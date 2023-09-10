Выборы 10 сентября 2023, 23:53 «Запугивания и обстрелы». Запад делал все, чтобы помешать выборам в России Спикер ГД Володин: Брюссель и Вашингтон делали все, чтобы помешать выборам в РФ РИА «Новости»

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Брюссель и Вашингтон приложили все усилия, чтобы выборы в России и в новых регионах страны не состоялись. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились», — заявил он, комментируя прошедшие в России выборы.

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По его словам, избирателям обеспечили полную безопасность, голосование прошло в открытом режиме. Также зафиксировали высокую явку, которая продемонстрировала готовность жителей новых российских регионов повлиять на развитие и будущее государства. Еще год назад они на референдуме решили быть с РФ, а сегодня это стремление еще раз подтвердили.

Как рассказали в Луганском информационном центре, выдвинутые партией «Единая Россия» кандидаты в депутаты Народного Совета ЛНР получили наибольшее количество мандатов на прошедшем голосовании. Второе место заняли кандидаты от ЛДПР.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на сайты Центризбиркома в дни голосования осуществили свыше 30 тысяч DDoS-атак. Судя по этому количеству, интерес к выборам был большой. Несмотря на старания недоброжелателей, интернет-ресурсы выдержали шквал атак.