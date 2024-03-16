Выборы 16 марта 2024, 17:26 Запад обвинили в экстремизме из-за обстрелов ВСУ Белгорода Захарова: Запад перешел к экстремизму, пытаясь сорвать выборы РИА «Новости»

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Западные страны перешли к экстермизму, пытаясь сорвать президентские выборы в России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на выставке «Россия». Она выступила с лекцией «Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе», сообщили «Известия».

«Киевский режим наносит удары по Белгороду, чтобы сорвать голосование», — подчеркнула дипломат.

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Захарова добавила, что в России изначально знали о намерении Запада препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому власти организовали очный формат. Сейчас многие государственные сайты РФ на фоне избирательной кампании недоступны за рубежом, подчеркнула Захарова.

«Все это Центризбирком просчитывал заранее», — отметила представитель министерства.

Высылка российских дипломатов из западных стран также связана с желанием сорвать голосование, подытожила она.

В США, отмечала Захарова, заготовили пул фейков перед президентскими выборами в России, чтобы запугать людей.