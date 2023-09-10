Выборы 10 сентября 2023, 15:44 «Заняло 27 секунд». Глава Мособлизбиркома проголосовал на выборах с помощью ДЭГ Глава Мособлизбиркома Березкин оценил удобство дистанционного голосования Соцсети

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Удобство дистанционного электронного голосования оценил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. Он признался, что и сам воспользовался этой системой.

Цифровые услуги нашли отклик у избирателей в России. Процедура голосования с помощью ДЭГ оказалась довольно простой и удобной, отметил глава Мособлизбиркома.

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«Сегодня я тоже голосовал через „Госуслуги“, это заняло 27 секунд», — подчеркнул Березкин.

Он добавил, что в следующий раз пойдет на избирательный участок — там можно пообщаться с комиссией, соседями, знакомыми, а также окунуться в атмосферу праздника и увидеть, как благоустроены территории.

«Но среди тех, кто хочет проголосовать быстро, не отвлекаясь от дел, это (ДЭГ — прим. ред.) удобно», — резюмировал Березкин.

Ранее глава Мособлизбиркома отметил, что самую высокую явку на выборах в Подмосковье показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра. Среди лидеров — преимущественно сельские территории.