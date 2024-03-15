Выборы 15 марта 2024, 18:50 Зампред Мособлдумы Рожнов указал на активность россиян на выборах в Подмосковье Зампред Мособлдумы Рожнов: выборы показывают всему миру единство россиян

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Проведением выборов президента Россия показывает всему миру свою сплоченность. Об этом заявил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Выборы важны не только для России, но и для всей планеты. Мы показываем всему миру наше единство и сплоченность», — отметил он.

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Рожнов рассказал, что еще с утра объехал три избирательных участка в своем округе и посмотрел, как идет голосование. Он подчеркнул, что на местах все очень организовано. А у людей — позитивный настрой.

«Достаточно большая явка. С утра <…> по каждому участку где-то 100-150 человек проголосовали. И люди идут, причем разных возрастов. И вроде как рабочий день, но важно, что люди отнеслись внимательно», — сказал зампред Мособлдумы.

По его словам, дистанционное электронное голосование идет плавно и системно. Порядка 60% уже сделали свой выбор. Он назвал голосование достаточно активным для пятницы.

Важна такая хорошая организация и электронного, и офлайн голосования. Для старшего поколения посещение выборов — это праздник. Мы ожидаем самый большой приток в воскресенье. Олег Рожнов зампред Мособлдумы

Сам он проголосовал в избирательном участке в Наро-Фоминске во дворце культуры «Звезда». Рожнов добавил, что каждые выборы посещает Центр общественного наблюдения.

«Мы здесь встречаемся со своими коллегами. Общественная палата подписала соглашение с большинством наших парламентских партий о том, чтобы вместе вести наблюдение. Наша задача — чтобы выборы прошли легитимно. <…> Цель у нас одна — развитие страны, суверенитет, сплоченность нашего общества», — резюмировал он.

О высокой явке избирателей в Подмосковье рассказал и президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Он напомнил, что выборы президента впервые проводятся в условиях жесткого внешнего давления.