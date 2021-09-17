Замглавы ЦИК РФ рассказал о ходе голосовании в регионах

Голосование на выборах в регионах проходит в штатном режиме. На Камчатке и Чукотке избирательные участки уже завершают работу, через два часа первый день голосование закончится в Хабаровске. Никаких замечаний зафиксировано не было, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Он отметил, что новая система видеонаблюдения, которая позволяет организовать видеонаблюдение на новой профессиональной основе, также работает без сбоев.

«Все работает штатно, мы только что провели разговор со всеми субъектами РФ, замечаний практически никаких нет», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее о создании тотальной системы видеонаблюдения за процедурой голосования на выборах в Госдуму сообщала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, видеокамеры были установлены на 96% избирательных участков страны.

Кроме того, ход выборов контролируют более 413 тысячи наблюдателей.

Голосование на выборах различного уровня в России пройдет с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени). По итогам голосования будут распределяться свыше 31 тысячи мандатов.