Выборы 10 сентября 2023, 15:06 Заместитель председателя Мособлдумы проголосовал на выборах в Москве Заместитель председателя Мособлдумы Наумов проголосовал на выборах в Москве

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Заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов проголосовал в Москве. Он посетил избирательный участок № 1464.

Свой голос зампред отдал в одной из московских школ. Наумов зарегистрирован в столице, поэтому участвовал в выборах мэра Москвы.

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В Единый день голосования в России москвичи выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. Число проголосовавших избирателей превысило 2,7 миллиона, явка составила 36,3%.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве посетила глава ЦИК Элла Памфилова. Она поблагодарила волонтеров за труд, отметив, что их работа требует напряжения сил и огромного внимания.