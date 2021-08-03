Заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму подали 150 тысяч москвичей

Москвичи смогут принять участие в электронном голосовании на парламентских выборах в сентябре. Заявки уже подали 150 тысяч жителей города. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы.

«Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября», — говорится в сообщении сайта.

Регистрацию открыли на mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Итоговое число желающих проголосовать онлайн станет известно 14 сентября. Все подавшие заявку на электронное голосование заранее получат уведомления. Их также исключат из списков на участках. По данным сайта, система готова. Ее протестировали в конце июля.

Федеральные и региональные выборы в этом году будут идти три дня начиная с 17 сентября. Такое решение приняли из-за сложной эпидемической ситуации. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала дать общественный бой недобросовестным кандидатам, которые во время предвыборной кампании используют так называемую технологию двойников — меняют имена и фамилии, чтобы запутать людей.