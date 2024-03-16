Выборы 16 марта 2024, 02:05 Захарова высмеяла главу Евросовета за слова об итогах выборов в России Захарова осудила главу Евросовета за раннее подведение итогов выборов в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу Евросовета Шарля Мишеля за ранее подведение итогов президентских выборов в России, назвав это ненормальным поступком и попыткой замять позор с выборами в США в 2016 году. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что Мишель «поздравил» президента Владимира Путина с победой на выборах, сославшись при этом на предсказуемость результатов. По ее словам, нормальные люди заранее не комментируют итоги голосования, но к натовцам и нынешним еврочиновникам это не относится.

Реклама

«Видимо, „западники“ решили взять реванш за свой позор 2016 года, когда они ринулись до окончания выборов президента США поздравлять Клинтон, а в итоге выиграл Трамп», — написала дипломат.

Захарова добавила, что тогда и европейские лидеры, и американские журналисты подтвердили, что вовлечены в «игры» с использованием политтехнологий.

И вот сейчас на Западе снова хотят показать свою осведомленность и точность в прогнозировании, не желая при этом признавать единство России, чтобы не «расписываться в собственном проигрыше». В заключение Захарова поинтересовалась, почему они собирают деньги якобы на помощь Украине, ведь здесь точно результат предсказуем.

Ранее Захарова отметила беспрецедентную активность Запада на фоне российских выборов.