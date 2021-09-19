За два дня выборов в Сети выявили почти 10 тысяч фейков о голосовании

Почти 10 тысяч разных фейков выявили за два дня голосования на выборах в Госдуму. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

По его словам, большая часть фейковых сообщений была выявлена в первый день выборов 17 сентября. Их число составило около семи тысяч. Накануне их количество значительно снизилось, рассказал он в комментарии ТАСС.

«Суббота выдалась спокойнее. Фейки все же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое — примерно три тысячи», — сказал Малькевич.

Руководитель рабочей группы отметил, что ложная информация о голосовании начала появляться в Сети еще в начале года. С января по 17 сентября было выявлено пять тысяч фейков о выборах. Но когда они стартовали, их число быстро выросло в два раза.

Чаще всего такие фейковые сообщения публикуют в соцсетях, на YouTube, распространяют через Telegram. По словам Малькевича, большая их часть была сделана по принципу «тяп-ляп», их быстро отслеживали и купировали.